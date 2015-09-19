Боевики казнили 56 военнослужащих на аэродроме в Сирии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Боевики казнили 56 военнослужащих правительственной армии Сирии на захваченном боевиками военном аэродроме Абу-ад-Духур в провинции Идлиб на северо-западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации центра, массовое убийство произошло несколько дней назад.

9 сентября сирийские вооруженные силы потеряли контроль над военным аэродромом Абу-ад-Духур. Армейский гарнизон, защищавший авиабазу от атак боевиков более двух лет, после ожесточенных столкновений покинул позиции.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тыс. человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащих к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".