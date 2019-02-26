Исламабад пообещал "адекватный ответ" на удары ВВС Индии в Кашмире

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Пакистан считает атаку военно-воздушных сил Индии на подконтрольной ему части Кашмира актом агрессии, которая создает угрозу региональной стабильности, и на нее Исламабад даст "адекватный ответ".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном сообщении пакистанского МИД.

Сегодня утром истребители ВВС Индии нанесли удар по крупному тренировочному лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены. Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах страны.

"Действующий секретарь по иностранным делам МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде... и в категоричной форме заявил ему, что агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ в удобное для себя время", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.

Отметим, что кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане.