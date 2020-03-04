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Исламабад направил Лондону просьбу депортировать бывшего премьер-министра

​Исламабад направил Лондону просьбу депортировать бывшего премьер-мини

Правительство Пакистана направило властям Великобритании письмо с просьбой о депортации бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, осужденного по делу о коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в понедельник сообщила специальный помощник премьер-министра по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван.

"Письмо с просьбой выслать Шарифа уже направлено", - рассказала Аван. "Скорее всего письмо, подготовленное министерством иностранных дел, уже в Великобритании. Данная просьба озвучена властям Великобритании ввиду необходимости исполнить требование суда в отношении Шарифа", - добавила она. 

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