Исламабад и Дакка взяли курс на развитие двусторонних отношений

23 августа 2025 г. 12:46
Исламабад и Дакка взяли курс на развитие двусторонних отношений

Пакистан и Бангладеш обсудят широкий спектр двусторонних отношений, а также ряд региональных и международных вопросов в рамках визита главы пакистанского МИД Исхака Дара в Дакку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Пакистана.

Согласно информации, Исхак Дар в субботу отправился с официальным визитом в Дакку, где проведет важные встречи с различными лидерами Бангладеш, включая главного советника Мухаммада Юнуса и советника по иностранным делам Тухида Хоссейна.

"Этот визит является важной вехой в отношениях Пакистана и Бангладеш, поскольку глава МИД Пакистана посещает Дакку после примерно 13-летнего перерыва", - подчеркнули в ведомстве.

Визит Дара последовал за официальным визитом министра торговли Пакистана Джама Камала Хана, в ходе которого он встретился с советниками Бангладеш по торговле и промышленности .

По данным министерства торговли, обе страны находятся в процессе создания совместной рабочей группы по торговле для укрепления экономических связей и содействия более широкому сотрудничеству в сфере торговли.

Версия на азербайджанском языке İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər

