​Ислам Каримов: Узбекистан никогда не станет членом организаций, подобных бывшему СССР

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Узбекистан никогда не станет членом организаций, подобных бывшему СССР".

Как сообщает Report со ссылкой на "12news.uz", об этом президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, выступая перед вновь избранными депутатами на первом заседании Нижней палаты парламента. "В настоящее время некоторые государства стараются вернуть старую систему Советского союза. Некоторые зарубежные телеканалы показывают передачи, где восхваляется эпоха Ленина и Сталина. Такой подход неприемлем для нас. У нас есть свой путь развития, полностью отвечающий интересам народа. Я еще раз заявляю, что прошлое не вернется никогда. Узбекистан никогда не станет членом организаций, подобных бывшему СССР", - сказал И. Каримов.

Президент Узбекистана отметил, что его страна не станет членом Евразийского совета или Таможенного союза, а также какого-либо военно-политического блока: "Я говорю напрямую. Узбекистан не вступит в Евразийский совет или Таможенный союз".