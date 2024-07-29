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Иски против закона об иноагентах в Грузии объединят

Иски против закона об иноагентах в Грузии объединят Иски президента Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционных депутатов парламента, а также неправительственных организаций, которые они подали в Конституционный суд против закона об иноагентах, будут объединены.
Другие страны
29 июля 2024 г. 14:45
Иски против закона об иноагентах в Грузии объединят

Иски президента Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционных депутатов парламента, а также неправительственных организаций, которые они подали в Конституционный суд против закона об иноагентах, будут объединены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель инстанции Мераб Турава.

"Все три иска [против закона об иноагентах] будут рассматриваться в рамках одного делопроизводства. Нам понадобится как минимум месяц, чтобы не только прочитать иски, но и провести сравнительное правовое исследование. Иски будут рассматриваться в формате пленума", - сказал он.

Конституционному суду понадобится как минимум месяц, чтобы изучить и дать правовую оценку искам против закона об иноагентах.

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