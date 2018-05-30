Иск "Лаборатории Касперского" по запрету на покупку ее продукции в США отклонен судом

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Суд американского округа Колумбия в среду отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания требовала отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программы российского разработчика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.