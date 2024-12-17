Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €251 млн

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую компанию Meta на 251 млн евро за утечку данных принадлежащей ей социальной сети Facebook.

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую компанию Meta на 251 млн евро за утечку данных принадлежащей ей социальной сети Facebook.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила комиссия по защите данных Ирландии.

В распространенном заявлении регулятора говорится, что речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2018 года и носившем глобальный характер. Тогда в результате атаки хакеров оказались скомпрометированы персональные данные около 29 млн пользователей Facebook, в том числе 3 млн - в ЕС.

Как отмечается в коммюнике, Facebook устранил проблему вскоре после того, как о ней стало известно.