О нас

Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €251 млн

Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €251 млн Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую компанию Meta на 251 млн евро за утечку данных принадлежащей ей социальной сети Facebook.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 17:54
Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €251 млн

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую компанию Meta на 251 млн евро за утечку данных принадлежащей ей социальной сети Facebook.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила комиссия по защите данных Ирландии.

В распространенном заявлении регулятора говорится, что речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2018 года и носившем глобальный характер. Тогда в результате атаки хакеров оказались скомпрометированы персональные данные около 29 млн пользователей Facebook, в том числе 3 млн - в ЕС.

Как отмечается в коммюнике, Facebook устранил проблему вскоре после того, как о ней стало известно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Глава Минздрава: С 2025 года в Кыргызстане начнут проводить операции по пересадке сердца
Глава Минздрава: С 2025 года в Кыргызстане начнут проводить операции по пересадке сердца
17 декабря 2024 г. 17:39
Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря
Работу аэропорта Дамаска по спецразрешениям продлили до 24 декабря
17 декабря 2024 г. 17:27
Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении в Ираке
Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении в Ираке
17 декабря 2024 г. 17:25
СМИ: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в Газе
СМИ: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии в Газе
17 декабря 2024 г. 16:49
Испания увеличит численность войск впервые за более чем 10 лет
Испания увеличит численность войск впервые за более чем 10 лет
17 декабря 2024 г. 16:30
Французский сенатор: Сотни смертей, а власти Франции называют главной проблемой Майотты иммиграцию
Французский сенатор: Сотни смертей, а власти Франции называют главной проблемой Майотты иммиграцию
17 декабря 2024 г. 16:27
Опрос: 74% французов считают Макрона плохим президентом
Опрос: 74% французов считают Макрона плохим президентом
17 декабря 2024 г. 16:08
Великобритания расширила санкционный список по России
Великобритания расширила санкционный список по России
17 декабря 2024 г. 15:50
Лидеры 27 стран ЕС обсудят помощь Украине без США
Лидеры 27 стран ЕС обсудят помощь Украине без США
17 декабря 2024 г. 15:02
ЕС намерен предоставить Украине €30 млрд помощи в 2025 году
ЕС намерен предоставить Украине €30 млрд помощи в 2025 году
17 декабря 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi