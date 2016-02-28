Ирландский премьер признал поражение правящей коалиции

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирландии Энда Кенни признал поражение правящей коалиции на очередных парламентских выборах, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

По словам премьера, уже предварительные итоги голосования не оставляют сомнений в том, что коалиция между его консервативной партией Фине Гэл и Лейбористской партией не сможет получить большинство в нижней палате.

Несмотря на это, ожидается, что фракция Фине Гэл, несмотря на скромный для нее результат, останется в нижней палате парламента крупнейшей. Таким образом, не исключено, что она сформирует вокруг себя новую коалицию.

При этом сам Кенни призвал не торопить события. По его словам, какие-либо решения партия будет принимать только после того, как будут официально объявлены итоги голосования. "Стране определенно нужно правительство, и она должна его получить", – отметил он.

Ожидается, что по итогам выборов Фине Гэл получит большинство мест в парламенте, но ее отрыв от либеральной партии Фианна Файл будет крайне незначительным. Лейбористская партия, как ожидается, займет лишь пятое место.

Нижняя палата ирландского парламента избирается на пять лет. В 2011 году выборы уверенно выиграла Фине Гэл, второй пришла Лейбористская партия. Оппозиционная Фианна Файл заняла тогда третье место.