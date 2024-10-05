Ирландские миротворцы ООН остались в Ливане, несмотря на просьбы Израиля

Ирландские миротворцы ООН остались в Ливане, несмотря на просьбы Израиля покинуть страну в связи с проводимой в Ливане операцией ЦАХАЛ.

Ирландские миротворцы ООН остались в Ливане, несмотря на просьбы Израиля покинуть страну в связи с проводимой в Ливане операцией ЦАХАЛ.

Как передает Report , об этом сообщает издание Irish Times .

Речь идет об ирландском контингенте в составе временных сил ООН (UNIFIL).

"Насколько известно, ирландское правительство проинформировало израильских чиновников, что передвижения войск UNIFIL являются делом ООН и их командующего на местах. UNIFIL сообщил Израилю, что не будет выводить войска", - сообщает издание.

Аналогичное решение принял контингент миротворческих сил из Финляндии.