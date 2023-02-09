Ирландия выступила за скорейший прием Украины в Евросоюз

Правительство Ирландии поддерживает устремления Украины вступить в Евросоюз и надеется на ее скорейший прием в состав сообщества.

Правительство Ирландии поддерживает устремления Украины вступить в Евросоюз и надеется на ее скорейший прием в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

"Я предвкушаю увидеть Украину, живущую в мире и реализующую свое стремление стать надежным государством - членом Евросоюза", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Мартин отметил, что Дублин заинтересован как можно в более быстрой процедуре вступления Украины в ЕС.

Он также выразил надежду на сохранение "основанного на правилах международного порядка", который поддерживает ирландская дипломатия. На вопрос о вступлении Ирландии в НАТО, он ответил, что республика уже участвует в ряде миротворческих миссий совместно со странами - членами альянса и Евросоюза.