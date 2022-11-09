Ирландия выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС

Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в Европейский союз.

Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в Европейский союз.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени, которое приводит Bild.

"То, что мотивирует многих украинцев - это мечта о другом будущем. Такое будущее, которое мы имеем сегодня в ЕС, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого следует", - сказал Ковени.

По его словам, кроме Украины, другие страны также должны извлечь выгоду от расширения. Речь идет о Молдове и Грузии. Ковени подчеркнул, что должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать страны-кандидаты.

"Мы также должны отмечать прогресс, когда он происходит. Но прежде всего страна, которая сейчас буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, должна иметь возможность надеяться на полноправное членство в ЕС, а не на какое-либо частичное членство или соглашение о соседстве" ,- добавил министр.