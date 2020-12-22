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Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19 Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 19:06

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал RTE.

Согласно заявлению Мартина, страна возвращается на максимальный, пятый уровень ограничений, он будет действовать в Ирландии с 24 декабря по 12 января.

После Дня святого Стефана, отмечаемого 26 декабря, будет запрещено передвижение между графствами Ирландии. Рестораны и пабы, в частности, закроются 24 декабря. Музеи, галереи и библиотеки будут также закрыты. Бассейны и спортзалы будут открыты только для проведения индивидуальных тренировок. На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.

По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране выявлены 80 267 случаев заражения коронавирусом, скончались 2 158 пациентов с COVID-19.

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