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Ирландия рассмотрит возможность приема граждан РФ, уклоняющихся от мобилизации

Ирландия рассмотрит возможность приема граждан РФ, уклоняющихся от мобилизации Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, сбежавших от мобилизации.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 07:16
Ирландия рассмотрит возможность приема граждан РФ, уклоняющихся от мобилизации

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, сбежавших от мобилизации.

Как передает Report, об этом изданию The Journal заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Он отметил, что Ирландия никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопросов совести или от преследования, приведя в пример прием афганцев после установления власти "Талибана" на их родине.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает значительное давление на страну", - сказал ирландский премьер.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya səfərbərlikdən yayınan rusiyalıları qəbul etmək imkanını nəzərdən keçirəcək

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