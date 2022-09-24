Ирландия рассмотрит возможность приема граждан РФ, уклоняющихся от мобилизации

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, сбежавших от мобилизации.

Ирландия рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, сбежавших от мобилизации.

Как передает Report, об этом изданию The Journal заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Он отметил, что Ирландия никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопросов совести или от преследования, приведя в пример прием афганцев после установления власти "Талибана" на их родине.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает значительное давление на страну", - сказал ирландский премьер.