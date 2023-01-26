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Ирландия пришвартует два боевых корабля из-за нехватки персонала

Ирландия пришвартует два боевых корабля из-за нехватки персонала Два корабля Военно-морских сил Исландии будут пришвартованы на базе в Холбоулайне из-за нехватки персонала для комплектования экипажей.
Другие страны
26 января 2023 г. 05:14
Ирландия пришвартует два боевых корабля из-за нехватки персонала

Два корабля Военно-морских сил Исландии будут пришвартованы на базе в Холбоулайне из-за нехватки персонала для комплектования экипажей.

Как передает Report со ссылкой на The Journal, речь идет о морских патрульных кораблях LE Roisin и LE Niamh. Решение о консервации кораблей было принято на прошлой неделе на совещании Сил обороны.

"В результате ранее признанных трудностей с наймом и удержанием в военно-морской службе, в частности на должности специалистов, военно-морская служба пришла к выводу, что LE Roisin должен быть переведен в оперативный резерв с 31 января 2023 года, а LE Niamh должен быть переведен в оперативный резерв после завершения среднего ремонта в конце этого года", - приводит издание сообщение минобороны страны.

Еще два новых военно-морских корабля должны прибыть в Исландию из Новой Зеландии в ближайшие месяцы, у них так же пока нет экипажей.

На вооружении ВМС Исландии останутся четыре корабля для патрулирования. Их задачи включают инспекции рыболовных судов, поисково-спасательные операции и борьбу с контрабандой наркотиков.

LE Roisin и LE Niamh - морские патрульные корабли, вооруженные 76-мм пушкой, двумя 20-мм орудиями и шестью пулеметами калибра 12,7 и 7,62 мм. Могут двигаться со скоростью 23 узла (42,6 км/ч) и нести по две десантные лодки.

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