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    ​Ирландия прекратила авиасообщение с Египтом

    Запрещены также полеты в аэропорты Шарм-эль-Шейха

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Все ирландские авиакомпании получили распоряжение от властей остановить полеты в Египет и над Синайским полуостровом.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, запрещены также полеты в аэропорты Шарм-эль-Шейха.

    "Ирладские авиационные власти предписывают ирландским авиаперевозчикам не осуществлять полеты до/из Шарм-эль-Шейха, Египта или над воздушным пространством над Синайским полуостровом до дальнейших указаний", - говорится в распоряжении.

    Издание отмечает, что пассажирский лайнер Airbus A321, который потерпел крушение в небе на Египтом, был зарегистрирован в Ирландии и ирландские авиационные власти отправили эксперта для участия в официальном расследовании причин катастрофы.

    Напомним, Великобритания на время отменила рейсы всех самолетов, следующих на Альбион из города Шарм-эль-Шейх.

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