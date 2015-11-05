​Ирландия прекратила авиасообщение с Египтом

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Все ирландские авиакомпании получили распоряжение от властей остановить полеты в Египет и над Синайским полуостровом.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, запрещены также полеты в аэропорты Шарм-эль-Шейха.

"Ирладские авиационные власти предписывают ирландским авиаперевозчикам не осуществлять полеты до/из Шарм-эль-Шейха, Египта или над воздушным пространством над Синайским полуостровом до дальнейших указаний", - говорится в распоряжении.

Издание отмечает, что пассажирский лайнер Airbus A321, который потерпел крушение в небе на Египтом, был зарегистрирован в Ирландии и ирландские авиационные власти отправили эксперта для участия в официальном расследовании причин катастрофы.

Напомним, Великобритания на время отменила рейсы всех самолетов, следующих на Альбион из города Шарм-эль-Шейх.