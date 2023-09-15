Ирландия оштрафовала TikTok на 345 млн евро

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Нарушения относятся к периоду с 31 июля по 31 декабря 2020 года. В частности, комиссия установила, что профили детей по умолчанию были открыты, в результате чего их публикации были доступны неограниченному кругу лиц, включая не зарегистрированных в TikTok.

Кроме того, функционал платформы позволял взрослым пользователям, в том числе не являвшимся родителями или опекунами, привязывать свои аккаунты к аккаунтам детей и включать обмен личными сообщениями, что влекло за собой серьезные риски.

Также при регистрации учетных записей и публикации видео соцсеть подталкивала пользователей к выбору опций с повышенным уровнем вторжения в частную жизнь, отмечает DPC.

Помимо штрафа комиссия предписала TikTok устранить нарушения в течение трех месяцев.

В TikTok заявили, что не согласны с решением ирландского регулятора.