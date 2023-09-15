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Ирландия оштрафовала TikTok на 345 млн евро

Ирландия оштрафовала TikTok на 345 млн евро Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 19:20
Ирландия оштрафовала TikTok на 345 млн евро

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала принадлежащую китайской ByteDance соцсеть TikTok на 345 млн евро за нарушения в области защиты персональных данных детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Нарушения относятся к периоду с 31 июля по 31 декабря 2020 года. В частности, комиссия установила, что профили детей по умолчанию были открыты, в результате чего их публикации были доступны неограниченному кругу лиц, включая не зарегистрированных в TikTok.

Кроме того, функционал платформы позволял взрослым пользователям, в том числе не являвшимся родителями или опекунами, привязывать свои аккаунты к аккаунтам детей и включать обмен личными сообщениями, что влекло за собой серьезные риски.

Также при регистрации учетных записей и публикации видео соцсеть подталкивала пользователей к выбору опций с повышенным уровнем вторжения в частную жизнь, отмечает DPC.

Помимо штрафа комиссия предписала TikTok устранить нарушения в течение трех месяцев.

В TikTok заявили, что не согласны с решением ирландского регулятора.

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Версия на английском языке Ireland fines TikTok €345 million

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