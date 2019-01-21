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    Ирландия не пойдет на двусторонние переговоры по Brexit с Великобританией

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ирландия не пойдет на двусторонние переговоры с Великобританией по вопросам, связанным с выходом королевства из ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом Госминистр по европейским делам Ирландии Хелен Макэнти сообщила ирландскому телеканалу RTE.

    "Мы не можем пойти и не пойдем ни на какие двусторонние переговоры [по Brexit], - указала Макенти. - Будем вести их лишь в составе 27 стран-членов Евросоюза. Это переговорный процесс между ЕС и Великобританией". 

    Она добавила также, что Белфастское соглашение (1998 года, гарантирующее равные права жителям по обе стороны "прозрачной" границы между севером и югом Ирландии) "не подлежит обсуждению".

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия.

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