Ирландия не пойдет на двусторонние переговоры по Brexit с Великобританией

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ирландия не пойдет на двусторонние переговоры с Великобританией по вопросам, связанным с выходом королевства из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом Госминистр по европейским делам Ирландии Хелен Макэнти сообщила ирландскому телеканалу RTE.

"Мы не можем пойти и не пойдем ни на какие двусторонние переговоры [по Brexit], - указала Макенти. - Будем вести их лишь в составе 27 стран-членов Евросоюза. Это переговорный процесс между ЕС и Великобританией".

Она добавила также, что Белфастское соглашение (1998 года, гарантирующее равные права жителям по обе стороны "прозрачной" границы между севером и югом Ирландии) "не подлежит обсуждению".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия.