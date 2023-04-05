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Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта

Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта Глава МИД Ирландии Мартин Мишель и министр обороны Майкл Мартин представят кабинету министров план публичного форума, посвященного обсуждению военного нейтралитета.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 20:59
Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта

Глава МИД Ирландии Мартин Мишель и министр обороны Майкл Мартин представят кабинету министров план публичного форума, посвященного обсуждению военного нейтралитета.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом пишет газета Irish Examiner. Reuters считает, что таким образом Ирландия готовится к вступлению в НАТО.

«Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией международным правом»,— говорится в заявлении Мишеля Мартина.

«Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность»,— добавил министр. Агентство Reuters отмечает, что этот шаг властей Ирландии был сделан после официального вступления Финляндии в НАТО.

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