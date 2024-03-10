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Ирландцы на референдуме отклонили поправки в Конституцию о семье

Ирландцы на референдуме отклонили поправки в Конституцию о семье Жители Ирландии проголосовали против внесения изменений в положения Конституции, касающихся семьи и роли в ней женщины.
Другие страны
10 марта 2024 г. 04:39
Ирландцы на референдуме отклонили поправки в Конституцию о семье

Жители Ирландии проголосовали против внесения изменений в положения Конституции, касающихся семьи и роли в ней женщины.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Irish Times.

Против поправок проголосовало больше миллиона человек, в то время как за них свои голоса отдали всего 393 тыс. По данным издания, это самый высокий процент голосов против среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии.

Изменения, которые предлагало внести в Конституцию правительство, касались определения семьи и роли женщины. Так, семьями предлагалось отныне называть не только людей, вступивших в официальный брак, но и пары, долгое время прожившие вместе, однако не расписанные по закону.

Роль женщины же предлагалось не ассоциировать с домашними обязанностями, а упомянуть ценность всех членов семьи, не проводя связи между полом человека и областью его ответственности в хозяйстве.

"Здесь есть очень сильный сигнал для правительства и оппозиционных партий: они совершенно не смогли прочитать волю народа, они не смогли прислушаться и не смогли разглядеть", - подвела итог неудачному голосованию независимый политик Кэтрин Коннолли.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya hökuməti ailə və gender bərabərliyi ilə bağlı referendumda məğlub olduğunu etiraf edib

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