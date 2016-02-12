Ирина Бокова включена в список кандидатов на пост генсека ООН

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова официально представлена в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН, выборы которого состоятся в этом году. Соответствующее письмо, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, поступило от правительства Болгарии, сообщили в пресс-службе председателя 70-й Генеральной Ассамблеи ООН Могенса Люккетофта.

Ирина Бокова имеет обширный профессиональный опыт и обладает навыками лидера благодаря многолетней карьере политика и дипломата", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте председеталя ГА. Болгарские власти отмечают, что их кандидат "доказала свою компетентность" в международных делах, а также "твердо привержена целям и принципам Устава ООН".