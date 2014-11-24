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    Ирану разрешат получать ежемесячно по 700 млн долларов из замороженных активов

    Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Ирану разрешат получать ежемесячно по 700 млн. долларов США из замороженных активов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Глава МИД Великобритании заявил, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

    Министерская встреча на переговорах "шестерки" международных посредников и Тегерана по иранской ядерной проблеме завершилась сегодня в Вене. Было принято решение о продлении переговоров Ирана и "шестерки" до июня. 

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