Парламент Ирана призвал власти обратиться в ООН из-за беспилотника США

Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением американским беспилотником иранского воздушного пространства, передает Report со ссылкой на агентство Mehr.
В заявлении КСИР сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Позже США подтвердил уничтожение его БПЛА, указав при этом, что Иран сбил БПЛА вне своих территорий.
"Вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство – это явное нарушение Устава ООН и национального суверенитета страны", - заявил Х.Фалахатпише.
По его словам, "этот шаг дополняет предыдущие действия США, связанные с дислоцированием американских ВМС в Персидском заливе и Оманском море".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости