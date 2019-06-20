Парламент Ирана призвал власти обратиться в ООН из-за беспилотника США

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Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише призвал иранское правительство направить жалобу в ООН в связи с нарушением американским беспилотником иранского воздушного пространства, передает Report со ссылкой на агентство Mehr.

В заявлении КСИР сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. Позже США подтвердил уничтожение его БПЛА, указав при этом, что Иран сбил БПЛА вне своих территорий.

"Вторжение беспилотника США в иранское воздушное пространство – это явное нарушение Устава ООН и национального суверенитета страны", - заявил Х.Фалахатпише.

По его словам, "этот шаг дополняет предыдущие действия США, связанные с дислоцированием американских ВМС в Персидском заливе и Оманском море".