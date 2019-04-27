​Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива

Беспилотный летательный аппарат Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) заснял на видео авианосец ВМС США в водах Персидского залива.

Об этом сообщило в субботу агентство Tasnim, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, съемка с близкого расстояния была проведена во время наблюдательного полета беспилотника КСИР. На записи видна палуба авианосца, на которой размещено множество истребителей.

В КСИР не уточнили, когда именно была осуществлена видеосъемка американского корабля.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести КСИР в список иностранных террористических организаций. США мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики". В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям ВС США.