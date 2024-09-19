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Иранский посол, пострадавший при взрыве в Ливане, завершит лечение на родине

Иранский посол, пострадавший при взрыве в Ливане, завершит лечение на родине Посол Ирана Моджтаба Амани, пострадавший в ходе массовых взрывов средств связи в Ливане, был перевезен в исламскую республику.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 09:21
Иранский посол, пострадавший при взрыве в Ливане, завершит лечение на родине

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани, пострадавший в ходе массовых взрывов средств связи, перевезен в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SNN.

Отмечается, что Амани был перевезен на родину для завершения процесса лечения.

Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Ливана в результате взрывов, произошедших в стране во вторник и среду, погибли 30 человек, пострадали свыше 450.

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