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Иранский патрульный катер опасно приблизился к кораблям ВМС США

Иранский патрульный катер опасно приблизился к кораблям ВМС США Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США утверждает, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) подошел на опасную дистанцию к кораблям ВМС США в Ормузском проливе.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 04:13
Иранский патрульный катер опасно приблизился к кораблям ВМС США

Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США утверждает, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) подошел на опасную дистанцию к кораблям ВМС США в Ормузском проливе.

Как передает Report, согласно распространенному заявлению СЕНТКОМ, инцидент произошел, когда плавучая база USS Lewis B. Puller (ESB 3) и эсминец USS The Sullivans (DDG 68) совершали переход через пролив. "Патрульный катер КСИР небезопасно и непрофессионально взаимодействовал с кораблями ВМС США, которые проходили через Ормузский пролив вечером 5 декабря, - утверждается в сообщении. - Иранское судно попыталось ослепить мостик, направив на него свет прожектора, а также приблизилось на 150 ярдов (137 м) к американским кораблям - это опасно малая дистанция, особенно ночью".

В заявлении отмечается, что после подачи звуковых сигналов американские корабли продолжили движение.

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Версия на азербайджанском языке İran patrul qayığı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmilərinə təhlükəli məsafədə yaxınlaşıb

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