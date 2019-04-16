Иранский парламент одобрил проект о признании CENTCOM террористической группировкой

Парламент Ирана одобрил законопроект по признанию Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

По данным агентства, за законопроект под названием "Ответные меры против признания Соединенными Штатами КСИР террористической организацией" проголосовали 204 члена парламента, против - двое, воздержавшихся не было.

Согласно законопроекту, любая информационная, финансовая, технологическая помощь CENTCOM будет расцениваться как террористическая деятельность. Кроме того, иранское правительство должно защищать всех юридических и физических лиц, "которые сотрудничают с КСИР в пределах и за пределами страны, от возможного правового и духовного вреда, причиненного внесением КСИР в список террористических группировок", пишет агентство.