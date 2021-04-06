Иранский оппозиционер попытался напасть на замглавы МИД Ирана в Вене

Нападение удалось предотвратить

Представитель иранской оппозиции, действующей за пределами исламской республики, попытался сегодня в Вене напасть на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Jamaran.

Как отмечается, Арагчи провел переговоры с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Энрике Мором. После этого представитель иранской оппозиции оскорбил дипломата и попытался напасть на него. Нападение удалось предотвратить.

По информации агентства, представители иранской несистемной оппозиции собрались перед гостиницей в Вене, где проходит заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Они протестуют против проведения переговоров по ядерной сделке. Посольство Ирана в Вене призвало местные власти обеспечить безопасность для представителей иранской делегации.