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Иранский оппозиционер попытался напасть на замглавы МИД Ирана в Вене

Иранский оппозиционер попытался напасть на замглавы МИД Ирана в Вене Нападение удалось предотвратить
Другие страны
6 апреля 2021 г. 15:34
Иранский оппозиционер попытался напасть на замглавы МИД Ирана в Вене

Представитель иранской оппозиции, действующей за пределами исламской республики, попытался сегодня в Вене напасть на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Jamaran.

Как отмечается, Арагчи провел переговоры с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Энрике Мором. После этого представитель иранской оппозиции оскорбил дипломата и попытался напасть на него. Нападение удалось предотвратить.

По информации агентства, представители иранской несистемной оппозиции собрались перед гостиницей в Вене, где проходит заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Они протестуют против проведения переговоров по ядерной сделке. Посольство Ирана в Вене призвало местные власти обеспечить безопасность для представителей иранской делегации.

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