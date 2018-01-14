Иранский нефтяной танкер затонул, все члены экипажа погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с сухогрузом у восточного побережья Китая, затонул. Как передает Report, об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

По данным телеканала, на момент аварии иранский танкер, направлявшийся в Южную Корею, перевозил 136 тыс. тонн газового конденсата.

Ранее в Тегеране сообщили о гибели всего экипажа танкера.

***12:48

Все члены экипажа нефтяного танкера Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море 6 января, погибли. Как сообщает Report, об этом заявили власти Ирана.

Нефтяной танкер, принадлежащий иранской компании, перевозил около 140 тыс. т газового конденсата. Столкновение с сухогрузом произошло в в 290 км к востоку от устья реки Янцзы. После аварии судно загорелось. 11 января на танкере произошел взрыв. На его борту находились 32 человека — граждане Ирана и Бангладеш. Спасателям удалось найти тела двух моряков.

Гонконгский сухогруз после столкновения остался на плаву, 21 члена экипажа эвакуировали.