Иранский мигрант оштрафован за попытку самоубийства

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Иранский беженец оштрафован за попытку самоубийства, после того как власти попытались выселить его и его дочь из финансируемого Австралией центра содержания мигрантов на острове Науру, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Сэм Немати, единственный опекун 8-летней девочки, отправленный на Науру австралийскими властями, в январе самовольно переселился в комнату в одном из центров содержания мигрантов, чтобы его дочь могла играть с другими детьми.

Когда сотрудники центра пришли выселять иранца, он попытался покончить с собой. Попытки самоубийства на Науру запрещены законом с 1899 года.

Немати признал вину и должен будет выплатить 155 долларов штрафа.