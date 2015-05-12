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    Иранский генерал: ИРИ не будет создавать собственный аналог С-300

    Ранее иранские военные объявили о начале разработки собственного зенитного ракетного комплекса

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Тегеран отказался от создания собственного аналога российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, заявил командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" бригадный генерал Фарзад Эсмаили, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "С-300 - оборонительная операционная система, она будет размещена в специальных местах, и ее аналог создаваться не будет", - заявил в понедельник Эсмаили агентству Fars.

    Генерал Эсмаили добавил, что специалисты базы "Хатам аль-Анбия" уже прошли необходимое обучение и готовы работать с российскими ЗРК.

    Иранские военные объявили о начале разработки собственного зенитного ракетного комплекса, якобы сопоставимого по своим возможностям с С-300, в феврале 2010 года. Ранее министр обороны Ирана Хусейн Дехган заявлял, что Иран до марта 2016 года проведет испытания аналога С-300.

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