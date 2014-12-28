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    ​Иранский генерал погиб в столкновениях с террористами в Ираке

    Он погиб в ходе военной операции против боевиков экстремистской группировки ИГИЛ

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Генерал иранской армии погиб в ходе военной операции против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" ("ИГИЛ").

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    "Генерал Хамид Такави погиб при выполнении миссии советника по борьбе против "Исламского государства", — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

    Ранее замглавы МИД Ирана заявил, что деятельность США в Ираке выглядит несерьезно. По его мнению, достигнутые успехи являются результатом усилий властей Ирака, армии Ирака и народных вооруженных сил Ирака.

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