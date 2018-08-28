Иранские советники сохранят присутствие в Сирии согласно соглашению с Дамаском

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Аболкассем Алинежад заявил, что подписанное ранее соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сохранение присутствия иранских военных советников в Сирии является частью договора о расширении военно-технического сотрудничества, который был подписан между министром обороны Ирана и его сирийским коллегой", - сказал А.Алинежад.

По его словам, соглашение подтверждает поддержку Тегераном территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Военный атташе подчеркнул, что еще одним пунктом соглашения является помощь иранской стороны в разминировании минных полей в различных районах Сирии. При этом А.Алинежад добавил, что "эту работу Иран осуществлял на протяжении всех восьми лет войны".