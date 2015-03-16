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    США проводят военные учения в Персидском заливе

    В маневрах участвуют 3 тыс. американских военнослужащих

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Центральное командование США проводит крупные военные учения в Персидском заливе.

    Как отмечает Report со ссылкой на ИРНА, в маневрах участвуют 3 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в странах Персидского залива - в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. 

    Учения продлятся до 31 марта. 

    В информации отмечается, что маневры не связаны с Ираном, а "направлены на отработку задач по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии".

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