США проводят военные учения в Персидском заливе

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Центральное командование США проводит крупные военные учения в Персидском заливе.

Как отмечает Report со ссылкой на ИРНА, в маневрах участвуют 3 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в странах Персидского залива - в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Учения продлятся до 31 марта.

В информации отмечается, что маневры не связаны с Ираном, а "направлены на отработку задач по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" на территории Ирака и Сирии".