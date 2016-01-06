Иранские дипломаты покинули Саудовскую Аравию

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства Ирана в Эр-Рияде и генконсульства в Джидде покинули Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати (САП).

Согласно данным САП, "все они вылетели спецбортом иранской компании после того, как королевство приняло решение разорвать дипломатические связи с Ираном".

Агентство подчеркивает, что самолет направился из столицы страны, в которую сотрудники генконсульства прибыли прошлой ночью.