Иранская полиция конфисковала более тонны наркотиков на юго-востоке страны

Полиция Ирана после перестрелки с наркоторговцами конфисковала 1100 кг наркотиков и два автомобиля в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Полиция Ирана после перестрелки с наркоторговцами конфисковала 1100 кг наркотиков и два автомобиля в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство Tasnim.

"После обнаружения автомобиля с наркотиками офицеры призвали водителя остановиться. Однако контрабандисты открыли стрельбу в сторону сотрудников полиции. Офицеры открыли ответный огонь, после чего контрабандисты оставили автомобиль и скрылись. В результате операции было обнаружено и конфисковано 900 кг метамфетамина, 200 кг опиума и два автомобиля…" - говорится в сообщении.

Отметим, что в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана борьба с наркотрафиком и терроризмом, а также гибель пограничников являются неединичными случаями.