Иранская оппозиция сообщила, кто стоит за атакой на объекты Saudi Aramco

Решение о проведении атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приняло высшее руководство Ирана, а осуществляли ее силы Корпуса стражей исламской революции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне представитель находящегося в оппозиции нынешним властям в Тегеране Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алиреза Джафарзаде.

"Решение было принято верховным лидером Али Хаменеи, а все высшее руководство режима, в том числе высший командный состав КСИР, участвовало в планировании и осуществлении этой операции", - заявил он. По его словам, соответствующие данные были получены от представителей группировки "Моджахеддин-э халк" ("Организации моджахедов иранского народа"), которая действует на территории Ирана и политическим крылом которой является НССИ.

"Они получили эту информацию от своих собственных источников внутри режима, в том числе внутри КСИР", - пояснил Джафарзаде.

"Окончательное решение было принято 31 июля 2019 года на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана", - утверждает он. "На заседаниях Высшего совета национальной безопасности председательствует президент Ирана Хасан Роухани, а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф является постоянным членом Высшего совета национальной безопасности", - подчеркнул Джафарзаде.