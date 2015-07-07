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    Иранская делегация: Зариф отменяет поездку в Уфу и остается в Вене

    Самолет главы МИД Ирана, который должен был доставить его в Россию, вернулся в Тегеран пустым

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф остается в Вене, чтобы продолжить участие в переговорах ИРИ и "шестерки". 

    Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС источник в иранской делегации.

    "Зариф не вылетает сегодня в Уфу", - сказал собеседник. - Министр останется в Вене, чтобы продолжить консультации по выработке соглашения с "шестеркой".

    Источник уточнил, что самолет Зарифа, который должен был доставить его в Россию, вернулся в Тегеран пустым.

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