Иранская делегация: Зариф отменяет поездку в Уфу и остается в Вене

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф остается в Вене, чтобы продолжить участие в переговорах ИРИ и "шестерки".

Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС источник в иранской делегации.

"Зариф не вылетает сегодня в Уфу", - сказал собеседник. - Министр останется в Вене, чтобы продолжить консультации по выработке соглашения с "шестеркой".

Источник уточнил, что самолет Зарифа, который должен был доставить его в Россию, вернулся в Тегеран пустым.