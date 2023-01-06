В Польше требуют защитить протестующих в Иране

Проживающие в Польше этнические иранцы призывают польских политиков покровительствовать иранским протестующим, присоединиться к кампании по оказанию помощи политзаключенным

Проживающие в Польше этнические иранцы призывают польских политиков присоединиться к кампании по оказанию помощи политзаключенным, задержанным в Иране за участие в антиправительственных протестах.

Как передает Report со ссылкой на Eurasia Daily, об этом сообщает польское издание Interia Wydarzenia.

Несколько недель назад общественные деятели и граждане иранского происхождения в странах Запада начали акцию по поддержке политзаключенных, со временем эту активность поддержали парламентарии из Нидерландов, Австрии, Германии, Швеции и др. стран.

На данный момент иранцы обращаются к польским политикам для поддержки данной инициативы, в сети появилась петиция, которую может подписать любой желающий.

Доктор Каролина Раковецка-Асгари с кафедры иранистики Ягеллонского университета отметила, что более 18 тысяч иранцев уже арестовано, около ста находятся под угрозой смертной казни.