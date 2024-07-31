Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с убийством Хании

Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также в связи с ударами Израиля по Бейруту.

Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, а также в связи с ударами Израиля по Бейруту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, направленном председателю Совбеза, функции которого выполняет в июле Россия.

"Иран призывает Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание для того, чтобы дать ответ на эти акты агрессии и террористические атаки, совершенные в Иране и Ближневосточном регионе... Исламская Республика Иран без колебаний применит право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, для решительного и оперативного ответа", - указывается в письме.

Вместе с тем иранские власти подтвердили свою приверженность соблюдению международного права и принципов Устава ООН.

"Мы полагаем, что мир и стабильность в регионе могут быть достигнуты только при соблюдении данных принципов", - отмечается в письме.