Иран закрыл границу с Ираком

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Иран закрыл погранично-пропускной пункт Шеламче с Ираком.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, причиной этого стало сожжение 7 сентября протестующими здания Генконсульства Ирана в иракском городе Басра.

В связи с событием жителям страны запрещено выходить на улицу. Официальные лица Ирака пока не сообщают, когда запрет будет отменен.

Кроме того, правительство Ирака по причине протестов закрыло порт Умм-Каср.

Отметим, что в иракском городе Басра 20 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против социальных проблем.