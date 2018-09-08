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    Иран закрыл границу с Ираком

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Иран закрыл погранично-пропускной пункт Шеламче с Ираком.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, причиной этого стало сожжение 7 сентября протестующими здания Генконсульства Ирана в иракском городе Басра.

    В связи с событием жителям страны запрещено выходить на улицу. Официальные лица Ирака пока не сообщают, когда запрет будет отменен.

    Кроме того, правительство Ирака по причине протестов закрыло порт Умм-Каср.

    Отметим, что в иракском городе Басра 20 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против социальных проблем.

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