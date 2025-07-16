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Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива

Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива
Другие страны
16 июля 2025 г. 09:53
Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива

Иран задержал иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде топлива.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили представители местных судебных органов.

”Судно было перехвачено после того, как юридические документы, связанные с его грузом, оказались неполными", - заявил Моджтаба Гахремани, глава судебной системы в южной провинции Хормозган.

Он добавил, что на судне перевозилось два миллиона литров контрабандного топлива.

"Семнадцать подозреваемых, включая капитана и экипаж иностранного танкера, были взяты под стражу", — сказал Гахремани, не уточнив личности и гражданство арестованных.

В сообщении также говорится, что власти проводят лабораторные исследования и изучают документы для проверки содержимого груза и его законности.

Несколько месяцев назад Корпус стражей исламской революции Ирана перехватил два танкера под флагом Танзании, предположительно перевозивших в Персидском заливе 1,5 миллиона литров контрабандного дизельного топлива.

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Версия на азербайджанском языке İran Oman dənizində qaçaqmal daşıyan neft tankerini saxlayıb

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