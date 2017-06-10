Иран выступил за единство Ирака

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Тегеран выступает за единство территории Ирака, и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о решении провести референдум о независимости 25 сентября этого года.

"Единый Ирак, имеющий стабильность и демократию, является гарантом прав всех иракцев… Курдистан — неотъемлемая часть иракской территории, и Иран поддерживает единство Ирака", - заявил Касеми.