Иран впервые за два месяца зафиксировал менее 50 жертв COVID-19 за сутки

Менее 50 человек скончались за сутки в Иране от COVID-19 - впервые почти за два месяца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 976 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных количество зараженных возросло до 97 424", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

По словам министра, из этого числа выздоровели уже 78 422 пациента.

"За сутки скончались 47 человек, впервые за 55 дней статистика показывает меньше 50 жертв. Всего же от коронавируса скончались 6 203 зараженных", - добавил он.

Напомним, что в последний раз власти Ирана фиксировали менее полусотни жертв за сутки 9 марта – тогда скончались 43 человека.