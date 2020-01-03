Иран выразил протест США в связи с убийством генерала Сулеймани

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает Report, об этом написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.

"После убийства военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана), где ему был заявлен решительный протест Ирана", - написал Аббас Мусави.