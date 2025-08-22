Иран в следующий вторник проведет ядерные переговоры с Британией, Германией и Францией

Переговоры иранских дипломатов с представителями Британии, Германии и Франции по вопросу ядерной программы запланированы на 26 августа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Ирана.

"Было решено, что переговоры Ирана с тремя европейскими странами и Европейским союзом продолжатся в следующий вторник на уровне заместителей министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что решение принято после телефонного разговора между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и высокопоставленными европейскими дипломатами.