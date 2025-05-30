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Иран требует от Австрии официальных объяснений за доклад о ядерной программе

Иран требует от Австрии официальных объяснений за доклад о ядерной программе Иран требует от Австрии официальных объяснений за доклад о ядерной программе
Другие страны
30 мая 2025 г. 14:04
Иран требует от Австрии официальных объяснений за доклад о ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана потребовало от правительства Австрии официальных объяснений в связи с недавним докладом австрийской разведки.

Как передает Report, с заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи.

Ранее Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) опубликовало доклад, в котором обвинила Иран в намерении создать собственное ядерное оружие. В документе утверждается, что иранская программа по разработке ядерного оружия идет полным ходом, и Тегеран обладает растущим арсеналом баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния.

В своем заявлении Багаеи отметил, что утверждения австрийского разведывательного агентства являются "ложными, безосновательными и сфабрикованными с целью антииранской медийной пропаганды".

Он подчеркнул, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его ядерная программа находится под строжайшим контролем инспекторов МАГАТЭ. "Действия австрийской разведки подрывают авторитет этой международной организации", - отметил представитель МИД.

В заключение Багаеи призвал правительство Австрии дать официальные разъяснения в связи с "безответственными, провокационными и деструктивными" действиями своего разведывательного ведомства.

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