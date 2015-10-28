​Иран приглашен на международную конференцию, посвященную сирийскому кризису

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Иран приглашен на предстоящую в Вене международную конференцию, посвященную ситуации в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, конференция запланирована на 29 октября. Здесь ожидается участие госсекретаря США Джона Керри, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД Турции Ферудина Синирлиоглу, а также представителей МИД арабских и европейских стран.

По информации, Иран на мероприятие приглашен Россией. США отмечают, что официальный Тегеран пока не дал ответа.

Как отмечают официальные представители Ирана, решение касательно предложений пока не принято: "Информация по данному вопросу будет объявлена в свое время".

Отметим, что 23 октября состоялось четырехстороннее (США, Турция, Саудовская Аравия и Россия) мероприятие по сирийскому кризису.

На встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Ферудин Синирлиоглу, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

27 октября в Париже также прошло международное мероприятие касательно кризиса в Сирии.

Однако Россия на указанное мероприятие приглашена не была.