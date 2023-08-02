Иран строит в Беларуси и РФ заводы по производству дронов

Иран занимается строительством заводов по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и России, что поможет РФ приобретать иранские беспилотники и предоставит Ирану многочисленные экономические и военные преимущества.

Иран занимается строительством заводов по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и России, что поможет РФ приобретать иранские беспилотники и предоставит Ирану многочисленные экономические и военные преимущества.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщается в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

"Россия выиграет, приобретя иранские беспилотники для своего вторжения в Украину. Израильские и украинские СМИ отмечают, что строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси уменьшит "логистические проблемы", с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских беспилотников из Ирана в Россию через Ближний Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иран выиграет, получая доход для своей экономики в условиях критической экономической ситуации и гиперинфляции.

"Россия также может принести пользу иранским военным. В конце 2022 года западные СМИ предположили, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставку в Россию беспилотников. Однако в последние месяцы иранские военные все чаще скептически относятся к получению Су-35. В марте западные СМИ сообщили, что Россия предоставила Ирану современное программное обеспечение для наблюдения и кибероружие в обмен на дроны. В июне высокопоставленный израильский военный чиновник отдельно выразил обеспокоенность по поводу того, что Россия поставляет Ирану западное оружие, захваченное в Украине", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что тесное сотрудничество Ирана с Беларусью и РФ может быть частично связано с тем, что Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения с этими странами.