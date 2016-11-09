Иран: США должны пересмотреть свою региональную политику

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ США должны пересмотреть свою региональную политику.

Как передает Report, со ссылкой на Irna об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, комментируя итоги президентских выборов США.

По его словам, политика правительства США имеет важное значение для иранского народа и функции правительства США является критерием оценки политики Вашингтона. Касеми отметил, что вмешательство США во внутренние дела стран региона является ключевым фактором по продвижению насилия и экстремизма в регионе.

«Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, Аденском заливе и Красном море, а также угрозы, создаваемые путем распространения насилия и экстремизма, включая терроризм ИГИЛ свидетельствует о необходимости пересмотра политики США в регионе», - подчеркнул он.